Игрок «Тоттенхэма» помог мужчине, который потерял сознание возле стадиона
Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг после матча 10-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:3) помог мужчине, который потерял сознание около стадиона, сообщает Daily Mail.
Хейбьерг, увидев упавшего мужчину, выбежал из своей машины и предложил пострадавшему свою помощь. Мужчине была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен ближайшую больницу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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