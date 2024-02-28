«Челси» сыграет с «Лидс» в матче 1/8 финала Кубка Англии в среду, 28 февраля. Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Начнется в 22.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Челси» — «Лидс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции Кубка Англии нет. Смотреть бесплатно в хорошем качестве игру можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В последних пяти очных противостояниях лондонский клуб был сильнее трижды — 1:0, 3:0, 3:2. Команда из Лидса побеждала один раз — 3:0, еще одна встреча завершилась вничью — 0:0.

Прогноз и ставки на противостояние «Челси» — «Лидс» читайте в нашем материале.

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