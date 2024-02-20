Клопп отреагировал на отставку Ходжосона из «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает об отставке Роя Ходжосона из «Кристал Пэлас».

«Ах, Рой! Я несколько раз говорил, что не понимаю, почему он до сих пор делает эту работу. Так всегда происходит. Когда дела идут не очень хорошо, люди забывают, какие хорошие времена были раньше. Кто-то кричал, что нужно его уволить из «Кристал Пэлас», определенно забывая, какую работу он проделывал ранее», — сказал Клопп журналистам на пресс-конференции.

16 февраля стало известно, что 76-летнему специалисту стало плохо на тренировке «Кристал Пэлас». 19 февраля он покинул команду.

«Ливерпуль» после 25 туров АПЛ занимает первое место в таблице, набрав 57 очков. Завтра, 21 февраля, команда сыграет с «Лутоном» в 26-м туре чемпионата Англии. Начало матча — в 22.30 мск.