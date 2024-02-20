Клопп назвал травмированных игроков «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, на кого из игроков не сможет рассчитывать в ближайшее время.

«Недоступен Алиссон. У него мышечное повреждение, и мы не знаем, как долго он будет восстанавливаться, но [мы его увидим] точно не в обозримом будущем. Диогу Жота получил травму колена. Кертис Джонс испытывает проблемы со связками. Трент Александер-Арнольд и Доминик Собослаи на пути к возвращению, но все еще недоступны. Так что это довольного много», — цитирует тренера Sky Sports.

21 февраля «Ливерпуль» примет «Лутон» в матче 26-го тура АПЛ. 25-го числа мерсисайдцы сыграют с «Челси» в финале Кубка Английской лиги.