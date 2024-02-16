Рою Ходжсону стало плохо на тренировке «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон попал в больницу, сообщает пресс-служба клуба в соцсети Х.

76-летнему специалисту стало плохо на утренней тренировке лондонского клуба. Отмечается, что сейчас состояние тренера стабильное, он проходит обследование в больнице.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что в ближайшее время Ходжсон уйдет в отставку. На посту главного тренера «Кристал Пэлас» его сменит Оливер Гласнер.

Ходжсон является воспитанником академии «Кристал Пэлас», за которую он выступал с 1963 по 1965 год. Будучи тренером, он возглавлял «орлов» с 2017 по 2021 год, и с 2023-го по настоящее время.

За тренерскую карьеру Ходжсон четыре раза становился чемпионом Швеции, один раз выигрывал чемпионат Дании и доходил до финала Лиги Европы в 2010 году с «Фулхэмом».

«Кристал Пэлас» в этом сезоне АПЛ набрал 24 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.