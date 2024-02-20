«Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом» в рамках перенесенного матча 18-го тура чемпионата Англии во вторник, 20 февраля. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и начнется в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Манчестер Сити» — «Брентфорд» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Команда Хосепа Гвардиолы с 53 очками располагается на 3-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Клуб из Брентфорда набрал 25 баллов и занимает 25-е место.

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