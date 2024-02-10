Клопп рассказал о состоянии «Ливерпуля» перед матчем с «Бернли»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал, причины отсутствия голкипера Алисона Бекера в матче 24-го тура АПЛ с «Бернли». Встреча идет в эти минуты.

«У нас не играет Конате, который недоступен из-за дисквалификации. В команде немного борются с гриппом, поэтому мы должны посмотреть, кто в итоге будет доступен. Это все это не круто, но, в конце концов, у нас будет 11 игроков, и мы сыграем», — цитирует Клоппа Goal.

В нынешнем сезоне голкипер участвовал в 24 матчах во всех турнирах, пропустив 21 мяч и девять встреч сыграв «насухо».

После 23 сыгранных матчей английского чемпионата «Ливерпуль» находится на втором месте с 51 очком.