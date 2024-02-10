Гвардиола отреагировал на возвращение Холанна в основу «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги победного матча 24-го тура АПЛ над «Эвертоном» (2:0).

«Мы были хорошо организованы. Перемены во втором тайме придали нам новый ритм, и, конечно же, Эрлинг Холанн вернулся. Иметь такого игрока на подачах с углового... и добивание было потрясающим.

Де Брейне? После его возвращения он настолько свеж в голове и ногах, что я иногда не хочу выпускать его с первых минут, чтобы его влияние почувствовалось позже», — сказал Гвардиола TNT Sports.

«Манчестер Сити» (52 очка) одержал десятую подряд победу во всех турнирах и вышел на первое место в АПЛ. «Эвертон» (19) занимает 18-е место в турнирной таблице.