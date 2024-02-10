Холанн установил рекорд АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн установил новый рекорд АПЛ, сообщает Opta Sports.

23-летний норвежец оформил дубль в матче против «Эвертона» (2:0) в 24-м туре. В этом матче он в 50-й раз вышел в стартовом составе «горожан». На счету Холанна 51 гол в этих играх. Это больше, чем любой другой игрок когда-либо забивал в первых 50 матчах в стартовом составе в АПЛ.

Форвард выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. В текущем сезоне на его счету 16 забитых мячей в 18 турах чемпионата Англии.