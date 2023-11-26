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Сегодня, 16:00

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Видеотрансляция матча АПЛ «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» начнется в 17.00 мск 26 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Унаи Эмери.
Унаи Эмери.
Фото AFP

«Тоттенхэм» на своем поле в Лондоне сыграет против «Астон Виллы» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу 26 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатную видеотрансляцию матча «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры в своем матч-центре.

«Шпоры» с 26 баллами располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла», которую тренирует Унаи Эмери, находится на пятом месте с 25 очками.

В последний раз команды играли друг с другом 13 мая 2023 года. Тогда «Астон Вилла» победила «Тоттенхэм» со счетом 2:1 в 36-м туре АПЛ.

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Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 9 3 1 27-10 30
2
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
3
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 Ньюкасл 13 7 2 4 31-14 23
7
 Брайтон 13 6 4 3 28-23 22
8
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
9
 Вест Хэм 13 6 2 5 23-23 20
10
 Челси 13 4 4 5 22-20 16
11
 Брентфорд 13 4 4 5 19-18 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 13 4 3 6 13-18 15
14
 Нот. Форест 13 3 4 6 16-21 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 13 3 3 7 14-28 12
17
 Лутон Таун 13 2 3 8 12-23 9
18
 Шеффилд Юн. 13 1 2 10 11-34 5
19
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 4
20
 Бернли 13 1 1 11 10-32 4
Результаты / календарь
1 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 1 : 1
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 1 : 2
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 2 : 1
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 4 : 1
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 2 : 3
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 1 : 3
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 0 : 1
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
 - : -
27.11 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 12 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 11 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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