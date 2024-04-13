Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить сборную Германии, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По сведениям источника, 56-летний немец может стать главным тренером национальной команды в 2025 году и начать готовить сборную к чемпионату мира 2026 года.

Ранее Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона-2023/24.

На данный момент сборную Германии возглавляет Юлиан Нагельсман, который может вернуться в «Баварию».