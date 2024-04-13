«Ман Сити» и «Лутон Таун» сыграют в 33-м туре АПЛ 13 апреля

«Манчестер Сити» 13 апреля дома примет «Лутон Таун» в матче 33-го тура чемпионата Англии. Игра на стадионе «Этихад» в городе Манчестер начнется в 17.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Ман Сити» — «Лутон Таун» пройдет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты — первый, второй и третий.

Ключевые события игры «Манчестер Сити» — «Лутон Таун» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Горожане» под руководством Хосепа Гвардиолы набрали 70 очков за 31 тур и располагаются на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Лутон Таун» — 18-й в чемпионате с 25 набранными баллами после 25 матчей.

В последний раз команды встречались 26 февраля. Тогда в пятом раунде Кубка Англии «Ман Сити» разгромил «Лутон Таун» (6:2).

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