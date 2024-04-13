Артета восхищается работой Эмери в «Астон Вилле»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем АПЛ против «Астон Виллы» заявил, что восхищается работой Унаи Эмери, тренирующего команду из Бирмингема.

«С момента своего прибытия Унаи оказал огромное влияние на клуб с точки зрения выступлений. Они все еще участвуют в еврокубках и играли в четверг вечером в Лиге конференций. Я действительно впечатлен тем, что он делает», — приводит BBC слова Артеты.

Матч «Арсенал» — «Астон Вилла» состоится в воскресенье, 14 апреля. Начало встречи — 18.30 по московскому времени.