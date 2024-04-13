Артета восхищается работой Эмери в «Астон Вилле»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем АПЛ против «Астон Виллы» заявил, что восхищается работой Унаи Эмери, тренирующего команду из Бирмингема.
«С момента своего прибытия Унаи оказал огромное влияние на клуб с точки зрения выступлений. Они все еще участвуют в еврокубках и играли в четверг вечером в Лиге конференций. Я действительно впечатлен тем, что он делает», — приводит BBC слова Артеты.Матч «Арсенал» — «Астон Вилла» состоится в воскресенье, 14 апреля. Начало встречи — 18.30 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|22
|5
|4
|75-24
|71
|
2
|Ливерпуль
|31
|21
|8
|2
|72-30
|71
|
3
|Ман. Сити
|31
|21
|7
|3
|71-31
|70
|
4
|Тоттенхэм
|31
|18
|6
|7
|65-45
|60
|
5
|Астон Вилла
|32
|18
|6
|8
|66-49
|60
|
6
|МЮ
|31
|15
|4
|12
|45-46
|49
|
7
|Вест Хэм
|32
|13
|9
|10
|52-56
|48
|
8
|Ньюкасл
|31
|14
|5
|12
|65-52
|47
|
9
|Челси
|30
|12
|8
|10
|55-52
|44
|
10
|Брайтон
|31
|11
|10
|10
|51-49
|43
|
11
|Вулверхэмптон
|31
|12
|6
|13
|44-49
|42
|
12
|Борнмут
|31
|11
|8
|12
|45-55
|41
|
13
|Фулхэм
|32
|11
|6
|15
|47-51
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36-54
|30
|
15
|Эвертон
|31
|9
|8
|14
|32-42
|29
|
16
|Брентфорд
|32
|7
|8
|17
|45-58
|29
|
17
|Нот. Форест
|32
|7
|8
|17
|40-56
|25
|
18
|Лутон Таун
|32
|6
|7
|19
|45-65
|25
|
19
|Бернли
|32
|4
|7
|21
|32-67
|19
|
20
|Шеффилд Юн.
|31
|3
|7
|21
|30-82
|16
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.04
|14:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|- : -
|13.04
|17:00
|
Брентфорд – Шеффилд Юн.
|- : -
|13.04
|17:00
|
Бернли – Брайтон
|- : -
|13.04
|17:00
|
Ман. Сити – Лутон Таун
|- : -
|13.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|- : -
|13.04
|19:30
|
Борнмут – МЮ
|- : -
|14.04
|16:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
|14.04
|16:00
|
Вест Хэм – Фулхэм
|- : -
|14.04
|18:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|- : -
|15.04
|22:00
|
Челси – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|19
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|17
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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