Игроки «Вулверхэмптона» хотят получить дополнительную дозу вакцины от коронавируса
Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже заявил, что игроки команды хотят получить дополнительную дозу вакцины от коронавируса.
«Все игроки «Вулверхэмптона» хотят поставить третью вакцину», — приводит слова Лаже Daily Mail.
По информации источника, перед матчем 18-го тура чемпионата Англии с «Челси» два игрока «волков» — Ерсон Москера и Фабиу Силва — сдали положительный тест на коронавирус.
При этом отмечается, что «Вулверхэмптон» и «Лидс» — самые вакцинированные на данный момент команды чемпионата Англии.
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Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10324963/Bruno-Lage-reveals-Wolves-player-wants-COVID-booster-jab.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
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