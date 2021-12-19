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Игроки «Вулверхэмптона» хотят получить дополнительную дозу вакцины от коронавируса

12:23
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже заявил, что игроки команды хотят получить дополнительную дозу вакцины от коронавируса.

«Все игроки «Вулверхэмптона» хотят поставить третью вакцину», — приводит слова Лаже Daily Mail.

По информации источника, перед матчем 18-го тура чемпионата Англии с «Челси» два игрока «волков» — Ерсон Москера и Фабиу Силва — сдали положительный тест на коронавирус.

При этом отмечается, что «Вулверхэмптон» и «Лидс» — самые вакцинированные на данный момент команды чемпионата Англии.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10324963/Bruno-Lage-reveals-Wolves-player-wants-COVID-booster-jab.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490

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Карен Саркисян все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное