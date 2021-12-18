АПЛ, расписание и результаты матчей 18 тура. «Тоттенхэм» против «Ливерпуля» и другие игры
Все матчи 18-го тура чемпионата Англии. «Лидс» на своем поле примет «Арсенал», «Тоттенхэм» сыграет против «Ливерпуля» и другие встречи.
18 декабря, суббота
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» перенесен из-за коронавируса
Матч «Вест Хэм» — «Норвич» перенесен из-за коронавируса
Матч «Саутгемптон» — «Брентфорд» перенесен из-за коронавируса
Матч «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» перенесен из-за коронавируса
19 декабря, воскресенье
Матч «Эвертон» — «Лестер» перенесен из-за коронавируса
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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