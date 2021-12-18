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АПЛ, расписание и результаты матчей 18 тура. «Тоттенхэм» против «Ливерпуля» и другие игры

10:30
Садио Мане. Фото Reuters
Садио Мане. Фото Reuters
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Все матчи 18-го тура чемпионата Англии. «Лидс» на своем поле примет «Арсенал», «Тоттенхэм» сыграет против «Ливерпуля» и другие встречи.

18 декабря, суббота

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» перенесен из-за коронавируса

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
18 дек, 18:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Бернли

Матч «Вест Хэм» — «Норвич» перенесен из-за коронавируса

Матч «Саутгемптон» — «Брентфорд» перенесен из-за коронавируса

Матч «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» перенесен из-за коронавируса

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
18 дек, 20:30. Elland Road (Лидс)
Лидс
Арсенал

19 декабря, воскресенье

Матч «Эвертон» — «Лестер» перенесен из-за коронавируса

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
19 дек, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
Челси
Англия. Премьер-лига. 18-й тур
19 дек, 17:15. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига. 18-й тур
19 дек, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Ливерпуль

Все о событиях в АПЛ можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Англии — здесь

Все матчи английской премьер-лиги можно смотреть в прямом эфире на сайте и в приложении «ОККО Спорт»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Рома

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65

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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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