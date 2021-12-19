Тухель: «У Хаверца есть потенциал для того, чтобы стать игроком топ-уровня в «Челси»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о потенциале полузащитника лондонской команды Кая Хаверца.
«Хаверц очень старается, — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба. — Нам не нужно напоминать Каю, что следует забивать больше мячей, потому что он играет на позиции близкой к позиции нападающего. Он молод и все еще адаптируется. Но мы ото всех игроков требуем голы и голевые передачи. У Хаверца есть потенциал для того, чтобы стать игроком топ-уровня в «Челси».
По словам тренера, Хаверцу далеко до того, чтобы стать окончательно сформировавшимся футболистом.
«Хаверц еще очень молод, ему еще предстоит развиваться. Давайте не будем ждать слишком многого от него», — сказал он.
В нынешнем сезоне 22-летний немец забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 21 матче за «Челси».
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Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/12/17/tuchel-on-whether-havertz-needs-to-increase-his-goal-tally-and-r
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