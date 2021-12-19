Тухель: «У Хаверца есть потенциал для того, чтобы стать игроком топ-уровня в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о потенциале полузащитника лондонской команды Кая Хаверца.

«Хаверц очень старается, — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба. — Нам не нужно напоминать Каю, что следует забивать больше мячей, потому что он играет на позиции близкой к позиции нападающего. Он молод и все еще адаптируется. Но мы ото всех игроков требуем голы и голевые передачи. У Хаверца есть потенциал для того, чтобы стать игроком топ-уровня в «Челси».

По словам тренера, Хаверцу далеко до того, чтобы стать окончательно сформировавшимся футболистом.

«Хаверц еще очень молод, ему еще предстоит развиваться. Давайте не будем ждать слишком многого от него», — сказал он.

В нынешнем сезоне 22-летний немец забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 21 матче за «Челси».