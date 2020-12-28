Игрок «Арсенала» заразился коронавирусом

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Футболист отправился на самоизоляцию.

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The latest ahead of #BHAARS ? — Arsenal (@Arsenal) December 28, 2020

В сообщении также указано, что Томас Партей продолжает восстанавливаться после травмы, а Давид Луиз и Виллиан должны вернуться к тренировкам в общей группе 31 декабря.

Ранее из-за COVID-19 был перенесен матч 16-го тура премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити». «Канонирам» завтра предстоит выездной матч АПЛ против «Брайтона».

«Арсенал» занимает 15-е место в чемпионате Англии, набрав 17 очков в 15 матчах.