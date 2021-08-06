Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не собирается подписывать Месси
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не собирается подписывать Лионеля Месси.
«Мы потратили на Грилиша 40 миллионов фунтов: заработали 60 миллионов, а потом потратили 100 на Джека. Грилиш будет играть под номером 10, к тому же, мы убеждены, что Месси останется в «Барселоне». Прямо сейчас мы абсолютно не думаем о Месси. Все выглядело так, что он уже договорился с «Барселоной», поэтому вчерашние новости стали сюрпризом для всех. Я думаю, сегодня Жоан Лапорта высказался достаточно ясно. Я не говорил ни с ним, ни с самим Месси, но оба хотели, чтобы их сотрудничество продолжилось. Все, что я могу сказать — это поблагодарить Лионеля за то, что тот помогал «Барселоне» доминировать. Желаю ему всего наилучшего в будущем», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.
Вчера, 5 августа, «Барселона» объявила, что не сможет подписать новый контракт с Месси. Сине-гранатовые не смогли заключить новое соглашение с 34-летним аргентинцем из-за финансовых требований ла лиги. Футболист находится в статусе свободного агента.
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