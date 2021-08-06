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Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не собирается подписывать Месси

15:57
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не собирается подписывать Лионеля Месси.

«Мы потратили на Грилиша 40 миллионов фунтов: заработали 60 миллионов, а потом потратили 100 на Джека. Грилиш будет играть под номером 10, к тому же, мы убеждены, что Месси останется в «Барселоне». Прямо сейчас мы абсолютно не думаем о Месси. Все выглядело так, что он уже договорился с «Барселоной», поэтому вчерашние новости стали сюрпризом для всех. Я думаю, сегодня Жоан Лапорта высказался достаточно ясно. Я не говорил ни с ним, ни с самим Месси, но оба хотели, чтобы их сотрудничество продолжилось. Все, что я могу сказать — это поблагодарить Лионеля за то, что тот помогал «Барселоне» доминировать. Желаю ему всего наилучшего в будущем», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

Вчера, 5 августа, «Барселона» объявила, что не сможет подписать новый контракт с Месси. Сине-гранатовые не смогли заключить новое соглашение с 34-летним аргентинцем из-за финансовых требований ла лиги. Футболист находится в статусе свободного агента.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/transfer-centre

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Иван Торопцев все материалы автора

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