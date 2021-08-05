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«Спасибо за воспоминания». «Астон Вилла» посвятила ролик Грилишу

22:42
Джек Грилиш. Фото ФК «Манчестер Сити».
Джек Грилиш. Фото ФК «Манчестер Сити».
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Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш перешел в «Манчестер Сити». Он подписал контракт с клубом на шесть лет.

25-летний Грилиш с 2014 года он выступал за «Астон Виллу». В сезоне-2020/21 англичанин выходил на поле в 27 матчах, забил семь голов и отдал 12 голевых передач.

Клуб из Бирмингема выложил в Twitter ролик, в котором поблагодарил футболиста за то время, что он провел в команде.

В составе сборной Англии Грилиш стал серебряным призером чемпионата Европы, прошедшего этим летом.

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Иван Шитик все материалы автора

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