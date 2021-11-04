Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед».

«Сейчас самый важный матч с «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Гвардиолы ESPN. — Роналду — один из лучших футболистов в истории. Голевая машина. Я не видел встречи «МЮ» с «Аталантой», но собираюсь ее посмотреть, чтобы все проанализировать и понять, что они из себя представляют».

2 ноября «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Аталантой» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:2). Нападающий манкунианцев Криштиану Роналду отметился дублем.

Встреча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится 6 ноября на стадионе «Олд Траффорд». Начало игры — 15:30 по московскому времени.

После 10 туров чемпионата Англии «горожане» набрали 20 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице. «Красные дьяволы» с 17 баллами идут на пятой позиции.