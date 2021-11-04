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Гвардиола: «Роналду — один из лучших футболистов в истории. Голевая машина»

Гвардиола назвал Роналду одним из лучших футболистов в истории
12:41
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед».

«Сейчас самый важный матч с «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Гвардиолы ESPN. — Роналду — один из лучших футболистов в истории. Голевая машина. Я не видел встречи «МЮ» с «Аталантой», но собираюсь ее посмотреть, чтобы все проанализировать и понять, что они из себя представляют».

2 ноября «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Аталантой» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:2). Нападающий манкунианцев Криштиану Роналду отметился дублем.

Встреча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится 6 ноября на стадионе «Олд Траффорд». Начало игры — 15:30 по московскому времени.

После 10 туров чемпионата Англии «горожане» набрали 20 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице. «Красные дьяволы» с 17 баллами идут на пятой позиции.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/soccer/manchester-city-engman_city/story/4513109/guardiola-on-ronaldo-manchester-city-must-stop-one-of-the-greatest-to-beat-manchester-unitedwin-derby

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