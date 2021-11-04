Варан выбыл на месяц из-за травмы подколенного сухожилия
Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан получил травму подколенного сухожилия в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2), сообщает пресс-служба «красных дьяволов».
Ожидается, что 28-летний француз пропустит около месяца из-за повреждения.
?? There's an update regarding the injury @RaphaelVarane picked up on Tuesday night...#MUFC | #UCL— Manchester United (@ManUtd) November 3, 2021
Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» в августе 2021 года. Футболист провел за команду 9 матчей в сезоне-2021/22, на его счету 1 результативная передача.
Дополнительная информация:
https://www.manutd.com/en/news/detail/man-utd-issue-raphael-varane-injury-update-after-draw-with-atalanta?t=y&utm_source=twitter&utm_medium=post&utm_campaign=appandweb&utm_content=varaneupdate20211103
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