Варан выбыл на месяц из-за травмы подколенного сухожилия

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан получил травму подколенного сухожилия в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2), сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Ожидается, что 28-летний француз пропустит около месяца из-за повреждения.

?? There's an update regarding the injury @RaphaelVarane picked up on Tuesday night...#MUFC | #UCL — Manchester United (@ManUtd) November 3, 2021

Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» в августе 2021 года. Футболист провел за команду 9 матчей в сезоне-2021/22, на его счету 1 результативная передача.