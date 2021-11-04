Экс-форвард «Ливерпуля» Воронин назвал Терри «грязным» футболистом

Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски» поделился мнением о бывшем защитнике «Челси» Джоне Терри.

— Ты как-то говорил, что Терри — самый подлый футболист, против которого ты играл.

— Не подлый. Просто у каждого футболиста есть игроки, против которых тебе некомфортно или неудобно играть. Он — грязный игрок. Может подталкивать, специально ударить, может на ногу наступить. Постоянно разговаривает. Но защитник таким и должен быть. Я всегда старался от него уходить к другому.