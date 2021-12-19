Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (4:0).

«Хороший результат, а вот игра не очень. Нам повезло, что Ньюкасл плохо защищался во время первого гола, а второй создал Канселу. Первый тайм был одним из худших в этом сезоне, а второй гораздо лучше.

Игроки делали слишком много касаний с мячом, не было того ритма, что я требую. Хотя, это можно понять — мы играет слишком много матчей, сказывается усталость.

Пенальти в наши ворота? Нет, его не было, так как столкновение случилось в тот момент, когда футболист соперника уже находился без мяча», — приводит слова тренера BBC.