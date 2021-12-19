Защитник Робертсон забил гол, отдал передачу и был удален. Последний раз подобное случалось пять лет назад
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:2) забил гол, отдал результативную передачу и получил красную карточку.
Последний раз в АПЛ такое происходило в 2016 году. Это удалось сербскому нападающему «Фулхэма» Александару Митровичу. В 2016 году он выступал за «Ньюкасл».
27-летний Робертсон в этом сезоне провел 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отдал 6 голевых передач и забил 1 гол.
3 — Andy Robertson is the first player to score, assist and be sent off in a Premier League game since Aleksandar Mitrovic in May 2016. Centre.— OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2021
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