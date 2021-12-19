«У меня никогда не было проблем с арбитрами». Клопп раскритиковал судью после матча с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался крайне недоволен работой главного арбитра Криса Тирни матча 18-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Сразу после финального свистка немец направился в центральный круг к судьям.

«У меня никогда не было проблем с арбитрами. Только с тобой. Ты никогда не играл в футбол», — сказал Клопп Тирни.

На 75-й минуте защитник мерсисайдцев Эндрю Робертсон потерял мяч и, пытаясь вернуть его, ударил по ноге защитника лондонцев Эмерсона Рояла.

Главный судья Пол Тирни сперва показал шотландцу желтую карточку, однако после просмотра видеоповтора принял решение удалить его.