Гвардиола не понял, из-за чего недовольны болельщики «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу недовольства болельщиков поздними матчами команды.

Ранее специалист заявил, что хотел бы видеть больше фанатов на матче 5-го тура АПЛ с «Саутгемптоном». Болельщики заявили, что им неудобно добираться на вечернии матчи и подчеркнули, что посещаемость и так прекрасная.

«Я сказал, что расстроен заполняемостью стадиона? Возможно, дело в переводе, но я извиняться не буду. Я понимаю, насколько сложным был минувший сезон. Я буду рад в любом случае, не так важно, сколько зрителей будет на стадионе. После пяти сезонов болельщики меня не поняли. Но я не буду извиняться», — цитирует Гвардиолу BBC.

Матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» пройдет завтра, 18 сентября. Начало — в 17.00 мск.