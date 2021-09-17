Гвардиола не понял, из-за чего недовольны болельщики «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу недовольства болельщиков поздними матчами команды.
Ранее специалист заявил, что хотел бы видеть больше фанатов на матче 5-го тура АПЛ с «Саутгемптоном». Болельщики заявили, что им неудобно добираться на вечернии матчи и подчеркнули, что посещаемость и так прекрасная.
«Я сказал, что расстроен заполняемостью стадиона? Возможно, дело в переводе, но я извиняться не буду. Я понимаю, насколько сложным был минувший сезон. Я буду рад в любом случае, не так важно, сколько зрителей будет на стадионе. После пяти сезонов болельщики меня не поняли. Но я не буду извиняться», — цитирует Гвардиолу BBC.
Матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» пройдет завтра, 18 сентября. Начало — в 17.00 мск.
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