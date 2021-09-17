Канте восстановился от травмы и сможет сыграть против «Тоттенхэма»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что полузащитник «синих» Н'Голо Канте восстановился от травмы и сможет принять участие в матче 5-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

«Канте вернулся, он в полном порядке и сможет сыграть», — сказал на пресс-конференции Тухель.

В сезоне-2021/22 Канте провел 3 матча в составе «Челси» и не отличился результативными действиями. 30-летний француз пропустил два последних матча команды против «Астон Виллы» (3:0) и «Зенита» (1:0).

Матч «Тоттенхэм» — «Челси» состоится 18 сентября, начало встречи — в 18.30 (мск).