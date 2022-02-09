Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре команды.

«Мы защищаемся с мячом. Мы верим, что хорошая защита — это не когда у тебя много игроков в штрафной.

Нужно защищаться, когда мяч в твоей штрафной, но я считаю, что лучшая защита — когда соперник владеет мячом далеко от ворот. Или когда ты владеешь мячом», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.