Конте ответил на вопрос о возможном возвращении Эриксена в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, возможно ли полузащитнику Кристиану Эриксену вернуться в лондонский клуб.

Ранее футболист, который летом 2021 года перенес остановку сердца, подписал контракт с «Брентфордом» до конца сезона.

«О повторном подписании Эриксена мы не говорили. Я удивлен ситуацией. Я думал, что ему нужно больше времени, чтобы вернуться, чтобы снова играть в Англии. Для «Тоттенхэма» он является частью истории. Его возвращение может быть хорошей возможностью», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в Twitter.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) у 29-летнего датчанина случился сердечный приступ. Позже ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.