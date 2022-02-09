Артета отреагировал на слова Обамеянга о том, что он покинул «Арсенал» из-за него

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о словах экс-игрока команды Пьера-Эмерика Обамеянга.

Форвард ранее заявил, что он покинул лондонский клуб из-за Артеты.

«Это его мнение, я уважаю его слова. Благодарен за то, что он сделал для клуба. Я вижу себя в этой ситуации решением, а не проблемой. На сто процентов я был решением. Могу посмотреть в глаза любому», — цитирует Артету Sky Sports.

Футболист перешел в «Барселону» 2 февраля на правах свободного агента. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2025 года.