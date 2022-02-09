Артета отреагировал на слова Обамеянга о том, что он покинул «Арсенал» из-за него
Артета ответил Обамеянгу: «Я был решением, а не проблемой»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о словах экс-игрока команды Пьера-Эмерика Обамеянга.
Форвард ранее заявил, что он покинул лондонский клуб из-за Артеты.
«Это его мнение, я уважаю его слова. Благодарен за то, что он сделал для клуба. Я вижу себя в этой ситуации решением, а не проблемой. На сто процентов я был решением. Могу посмотреть в глаза любому», — цитирует Артету Sky Sports.
Футболист перешел в «Барселону» 2 февраля на правах свободного агента. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2025 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|23
|18
|3
|2
|55-14
|57
|
2
|Ливерпуль
|22
|14
|6
|2
|58-19
|48
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|Вест Хэм
|24
|12
|4
|8
|42-31
|40
|
5
|МЮ
|23
|11
|6
|6
|37-31
|39
|
6
|Арсенал
|21
|11
|3
|7
|33-25
|36
|
7
|Тоттенхэм
|20
|11
|3
|6
|26-24
|36
|
8
|Вулверхэмптон
|21
|10
|4
|7
|19-16
|34
|
9
|Брайтон
|22
|6
|12
|4
|23-23
|30
|
10
|Астон Вилла
|21
|8
|2
|11
|28-32
|26
|
11
|Лестер
|20
|7
|5
|8
|34-37
|26
|
12
|Саутгемптон
|22
|5
|10
|7
|26-34
|25
|
13
|Кр. Пэлас
|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|21
|5
|4
|12
|25-38
|19
|
17
|Ньюкасл
|22
|3
|9
|10
|24-44
|18
|
18
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
19
|Уотфорд
|22
|4
|3
|15
|23-41
|15
|
20
|Бернли
|20
|1
|11
|8
|17-28
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.11
|15:30
|
Арсенал – Ньюкасл
|2 : 0
|27.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|1 : 2
|27.11
|18:00
|
Ливерпуль – Саутгемптон
|4 : 0
|27.11
|18:00
|
Норвич – Вулверхэмптон
|0 : 0
|27.11
|20:30
|
Брайтон – Лидс
|0 : 0
|28.11
|17:00
|
Брентфорд – Эвертон
|1 : 0
|28.11
|17:00
|
Лестер – Уотфорд
|4 : 2
|28.11
|17:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|2 : 1
|28.11
|19:30
|
Челси – МЮ
|1 : 1
|23.02
|22:30
|
Бернли – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|10
|1
|4
Новости