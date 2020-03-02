Гомес и Милнер могут сыграть с «Челси» в Кубке Англии

Футболисты «Ливерпуля» Джо Гомес и Джеймс Милнер восстановились от травм и смогут принять участие в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Челси», сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

— Новых травм нет, Джо Гомес и Милнер вернулись, остальные — нет, — приводит пресс-служба «Ливерпуля» слова главного тренера команды Юргена Клоппа.

Гомес пропустил матч 28-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» из-за легкого недомогания, Милнер провел на поле в составе «Ливерпуля» лишь 116 минут в 2020 году из-за проблем со здоровьем.

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 3 марта. Начало — в 22.45 по московскому времени.