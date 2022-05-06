Главный тренер «Саутгемптона» заявил, что капитан команды Уорд-Проуз не уйдет из клуба летом

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль заявил, что полузащитник и капитан «святых» Джеймс Уорд-Проуз не покинет команду в летнее трансферное окно.

«У Джеймса есть еще 4 года по контракту. Он счастлив в клубе. Он — капитан и не собирается уходить. Фанаты любят его, он знает, насколько важен для команды. Уорд-Проуз — исключительный футболист, я еще не встречал игроков, похожих на него», — приводит Sky Sports слова Хазенхюттля.

В сезоне-2021/22 Уорд-Проуз забил 10 голов и отдал 8 результативных передач в 39 матчах за «Саутгемптон», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что 27-летним англичанином интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».