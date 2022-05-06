«Челси» заинтересован в продлении контракта с Маунтом

«Челси» заинтересован в продлении контракта с полузащитником Мэйсоном Маунтом.

Как сообщает ESPN, ограничения, наложенные на подписание контрактов и последующие трансферы, мешают «синим» сейчас продлить контракт с 23-летним игроком.

Нынешний контракт полузащитника с «Челси» истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне Маунт провел 50 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 15 голевых передач.