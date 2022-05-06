Лиссабонский «Спортинг» выкупит арендованного у «Манчестер Сити» защитника Порро

Лиссабонский «Спортинг» выкупит арендованного у «Манчестер Сити» защитника Педро Порро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, португальский клуб уже активировал опцию выкупа и сделает официальное объявление до конца этого месяца. «Спортинг» подпишет контракт с 22-летним испанцем на 3 года, в соглашение будет включен пункт об отступных в размере 45 миллионов евро.

«Манчестер Сити» получит за футболиста 8,5 миллиона евро, также у английского клуба будет право обратного выкупа игрока за 20 миллионов евро.

«Спортинг» арендовал Порро у «Манчестер Сити» в августе 2020 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 4 гола и отдал 7 результативных передач в 33 матчах за португальскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 25 миллионов евро.