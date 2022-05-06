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Сегодня, 11:59

Лиссабонский «Спортинг» выкупит арендованного у «Манчестер Сити» защитника Порро

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лиссабонский «Спортинг» выкупит арендованного у «Манчестер Сити» защитника Педро Порро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, португальский клуб уже активировал опцию выкупа и сделает официальное объявление до конца этого месяца. «Спортинг» подпишет контракт с 22-летним испанцем на 3 года, в соглашение будет включен пункт об отступных в размере 45 миллионов евро.

«Манчестер Сити» получит за футболиста 8,5 миллиона евро, также у английского клуба будет право обратного выкупа игрока за 20 миллионов евро.

«Спортинг» арендовал Порро у «Манчестер Сити» в августе 2020 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 4 гола и отдал 7 результативных передач в 33 матчах за португальскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
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 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
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 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
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 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
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 МЮ 36 16 10 10 57-52 58
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 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
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 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
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 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
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 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
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 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
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 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 35 11 7 17 41-52 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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Брентфорд – Саутгемптон
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Кр. Пэлас – Уотфорд
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7.05 17:00
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Брайтон – МЮ
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Лестер – Эвертон
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Сон Хын Мин

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Манчестер Юнайтед

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Мохамед Салах

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Ливерпуль

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Деян Кулушевски

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Тоттенхэм Хотспур

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Астон Вилла

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