Рангник: «Не думаю, что после поражения от «Ливерпуля» есть смысл рассуждать о попадании «МЮ» в топ-4 АПЛ»

Рангник не видит смысла рассуждать о попадании «МЮ» в топ-4 АПЛ после поражения от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями от матча 33-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Арсеналом».

«Думаю, «Арсенал» сделал правильные выводы из того, что пережили в начале нынешнего сезона, — приводит слова Рангника Manchester Evening News. — Они приобрели несколько молодых футболистов — например, Эдегора. Также ушли игроки, которые им не подходили по стилю. «Арсенал» — атакующая команда с быстрыми форвардами, всегда пытающаяся прессинговать и контрпрессинговать. Мне нравится наблюдать за ними. «Манчестер Юнайтед» должен быть готовы к тому, что они делают, но в то же надеемся получить пространство на их половине поля».

Также тренер высказался о возможном попадании команды в топ-4 АПЛ.

«Не думаю, что после поражения от «Ливерпуля» есть смысл рассуждать о попадании «МЮ» в топ-4 АПЛ. Нужно показать совсем другую игру с «Арсеналом», — сказал он.

Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом» состоится завтра, 23 апреля. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 14.30 по московскому времени.

После 32 туров премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 57 баллами располагается на четвертой позиции.