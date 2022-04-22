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«Реал» предлагают Рюдигеру самый маленький контракт, а «ПСЖ» — самый большой

У защитника «Челси» Рюдигера есть предложения о контракте от четырех клубов
Карен Саркисян
Корреспондент
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У защитника «Челси» Антонио Рюдигера есть предложения о контракте от четырех клубов, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, предложение 28-летнему немцу сделали «Челси», «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ».

Отмечается, что парижский клуб предлагают защитнику самый большой контракт, а «Реал» — самый маленький.

При этом, если бы все клубы предложили Рюдигеру одинаковые условия, то он предпочел бы подписать контракт с «Ювентусом».

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 47 матчах за лондонцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://www.footmercato.net/a7360768640755593395-le-psg-a-sorti-les-grands-moyens-pour-antonio-rudiger

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 Ман. Сити 32 24 5 3 75-20 77
2
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
3
 Челси 31 18 8 5 66-27 62
4
 Арсенал 32 18 3 11 49-39 57
5
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
6
 МЮ 33 15 9 9 52-48 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 31 11 8 12 47-51 41
10
 Ньюкасл 33 10 10 13 37-55 40
11
 Брайтон 33 9 13 11 29-40 40
12
 Саутгемптон 33 9 12 12 38-54 39
13
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
14
 Кр. Пэлас 32 8 13 11 43-41 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
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 Эвертон 31 8 5 18 34-53 29
18
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19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
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