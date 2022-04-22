У защитника «Челси» Рюдигера есть предложения о контракте от четырех клубов

У защитника «Челси» Антонио Рюдигера есть предложения о контракте от четырех клубов, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, предложение 28-летнему немцу сделали «Челси», «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ».

Отмечается, что парижский клуб предлагают защитнику самый большой контракт, а «Реал» — самый маленький.

При этом, если бы все клубы предложили Рюдигеру одинаковые условия, то он предпочел бы подписать контракт с «Ювентусом».

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 47 матчах за лондонцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.