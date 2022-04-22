«Я останусь собой». Тен Хаг рассказал, как будет работать с Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как будет работать с нападающим Криштиану Роналду в английском клубе.

«Я останусь собой, — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в Twitter. — Я не изменю свое видение. Я скажу игрокам их задачи, и если они не выполнят эти задачи, то узнают об этом от меня, кем бы ни были».

В нынешнем сезоне 37-летний португалец забил 21 мяч и отдал три результативные передачи в 34 матчах за манкунианцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Вчера, 21 апреля, «МЮ» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. 52-летний нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона-2021/22 при условии наличия рабочей визы.