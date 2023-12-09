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Сегодня, 21:04

Клопп — о матче с «Кристал Пэлас»: «Ливерпуль» играл ужасно на протяжении 76 минут и все равно победил»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 16-го тура АПЛ.

«76 минут очень плохой игры с нашей стороны. В начале игры было видно, что «Кристал Пэлас» чувствует себя неуверенно, и, я думаю, что мы могли сделать так много вещей, но не сделали этого. Очевидно, что «Ливерпуль» хотел добиться большего во втором тайме, я чувствовал, что мы немного лучше контролировали игру, потому что у них были только контратаки. «Кристал Пэлас» получил красную карточку, и мы тут же забили, сравняв счет. С этого момента «Ливерпуль» играл очень хорошо. Я сказал ребятам, что это первая игра, в которой мы играли так ужасно на протяжении 76 минут и все равно победили», — приводит слова Клоппа ВВС.

«Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 37 очков.

ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 15 11 3 1 33-14 36
3
 Астон Вилла 15 10 2 3 34-20 32
4
 Ман. Сити 15 9 3 3 36-17 30
5
 Тоттенхэм 15 8 3 4 29-22 27
6
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
7
 Ньюкасл 15 8 2 5 32-17 26
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 15 7 3 5 26-25 24
10
 Челси 15 5 4 6 26-24 19
11
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
12
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
13
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
14
 Фулхэм 15 5 3 7 21-26 18
15
 Кр. Пэлас 16 4 4 8 15-23 16
16
 Нот. Форест 16 3 5 8 17-28 14
17
 Эвертон 15 6 2 7 18-20 10
18
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
19
 Бернли 16 2 2 12 16-34 8
20
 Шеффилд Юн. 16 2 2 12 12-41 8
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9.12 15:30
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 1 : 2
9.12 18:00
Брайтон – Бернли
 1 : 1
9.12 18:00
МЮ – Борнмут
 0 : 3
9.12 18:00
Шеффилд Юн. – Брентфорд
 1 : 0
9.12 18:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 1 : 1
9.12 20:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
10.12 17:00
Эвертон – Челси
 - : -
10.12 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 - : -
10.12 17:00
Лутон Таун – Ман. Сити
 - : -
10.12 19:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
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Эрлин Бреут Холанн

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Мохамед Салах

Ливерпуль

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Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

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П
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Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
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Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
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Ливерпуль

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