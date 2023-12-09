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«Борнмут» с крупным счетом обыграл «Манчестер Юнайтед»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» — 0:3.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» на домашнем поле с крупным счетом проиграл «Борнмуту» в матче 16-го тура чемпионата Англии — 0:3.

За победителей забили Доминик Соланке (5-я минута), Филип Биллинг (68-я) и Маркос Сенеси (73-я).

«Манчестер Юнайтед» с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» поднялся на 13-ю строчку (19 очков).

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
09 дек, 18:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
0:3
Борнмут

В других матчах 16-го тура «Брайтон» и «Бернли» сыграли вничью (1:1), с таким же счетом закончилась встреча «Вулверхэмптон» — «Ноттингем» (1:1), а «Шеффилд» победил «Брентфорд» (1:0).

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
09 дек, 18:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
1:1
Бернли
Англия. Премьер-лига. 16-й тур
09 дек, 18:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
1:0
Брентфорд
Англия. Премьер-лига. 16-й тур
09 дек, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
1:1
Ноттингем Форест
Источник: Таблица АПЛ
ФК Борнмут
ФК Манчестер Юнайтед
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 15 11 3 1 33-14 36
3
 Астон Вилла 15 10 2 3 34-20 32
4
 Ман. Сити 15 9 3 3 36-17 30
5
 Тоттенхэм 15 8 3 4 29-22 27
6
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
7
 Ньюкасл 15 8 2 5 32-17 26
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 15 7 3 5 26-25 24
10
 Челси 15 5 4 6 26-24 19
11
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
12
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
13
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
14
 Фулхэм 15 5 3 7 21-26 18
15
 Кр. Пэлас 16 4 4 8 15-23 16
16
 Нот. Форест 16 3 5 8 17-28 14
17
 Эвертон 15 6 2 7 18-20 10
18
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
19
 Бернли 16 2 2 12 16-34 8
20
 Шеффилд Юн. 16 2 2 12 12-41 8
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9.12 15:30
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 1 : 2
9.12 18:00
Брайтон – Бернли
 1 : 1
9.12 18:00
МЮ – Борнмут
 0 : 3
9.12 18:00
Шеффилд Юн. – Брентфорд
 1 : 0
9.12 18:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 1 : 1
9.12 20:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
10.12 17:00
Эвертон – Челси
 - : -
10.12 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 - : -
10.12 17:00
Лутон Таун – Ман. Сити
 - : -
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Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 9
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 14 1 5
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 12 1 3
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