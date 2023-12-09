«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» и прервал серию из четырех побед подряд в АПЛ

«Астон Вилла» дома обыграла «Арсенал» в матче 16-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник Джон Макгинн, который забил на 7-й минуте.

«Арсенал» прервал серию из четырех победных матчей подряд в АПЛ. Команда занимает второе место в турнирной таблице (36 очков). Лидером является «Ливерпуль» с 37 баллами. «Астон Вилла» располагается на третьей строчке (35).