Фрэнк Лэмпард рассказал о своих задачах в «Эвертоне»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард рассказал о своих задачах в ливерпульском клубе.

«Если говорить о краткосрочной перспективе, то моя работа заключается в том, чтобы улучшить положение «Эвертона» в таблице, — приводит слова тренера Daily Mail. — Работы предстоит много, но я горжусь тем, что получил такую возможность. «Эвертон» — клуб с огромными амбициями, большой историей и обширной фан-базой».

31 января ливерпульский клуб объявил о назначении Лэмпарда на пост главного тренера. Контракт с тренером рассчитан на 2,5 года.

После 20 матчей чемпионата Англии «Эвертон» набрал 19 очков и занимает 16 место в турнирной таблице.