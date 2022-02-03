В «Манчестер Юнайтед» полагают, что трансфер Роналду помог увеличить коммерческие доходы

Американская блокчейн-платформа Tezos станет новым спонсором «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic 3 февраля.

Эмблема Tezos появится на тренировочной форме английского клуба. По контракту, которое рассчитано на несколько лет, «Манчестер Юнайтед» будет получать более 20 миллионов фунтов в год.

В клубе считает, что коммерческая привлекательность бренда не ослабевает, несмотря на пандемии коронавируса. В «Юнайтед» полагают, что трансфер нападающего Криштиану Роналду помог увеличить коммерческие доходы.

В нынешнем сезоне 36-летний португалец забил 14 мячей и отдал три результативные передачи в 23 матчах за «Юнайтед». Клуб из Манчестер после 22 матчей АПЛ набрал 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.