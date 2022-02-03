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Сегодня, 19:49

В «Манчестер Юнайтед» полагают, что трансфер Роналду помог увеличить коммерческие доходы

Tezos станет новым спонсором «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент

Американская блокчейн-платформа Tezos станет новым спонсором «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic 3 февраля.

Эмблема Tezos появится на тренировочной форме английского клуба. По контракту, которое рассчитано на несколько лет, «Манчестер Юнайтед» будет получать более 20 миллионов фунтов в год.

В клубе считает, что коммерческая привлекательность бренда не ослабевает, несмотря на пандемии коронавируса. В «Юнайтед» полагают, что трансфер нападающего Криштиану Роналду помог увеличить коммерческие доходы.

В нынешнем сезоне 36-летний португалец забил 14 мячей и отдал три результативные передачи в 23 матчах за «Юнайтед». Клуб из Манчестер после 22 матчей АПЛ набрал 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Источник: https://theathletic.com/news/manchester-united-to-unveil-new-20m-per-year-training-kit-sponsorship-with-blockchain-platform-tezos/rYYZItRffT3P/
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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