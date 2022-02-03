Лэмпард о переходе Алли в «Эвертон»: «Для него это возможность начать все заново»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал переход полузащитника Деле Алли из «Тоттенхэма».

«Для Алли это возможность начать все заново, но мы также должны подтолкнуть его к тому, чтобы он проявил свое мастерство, — приводит слова Лэмпарда Daily Mail. — Я просто должен создать для Деле подходящую обстановку. Он — разносторонний футболист, который может участвовать в комбинационной игре. Приятно работать с тем, кто играет на той же позиции, что и я когда-то«.

Также тренер прокомментировал переход полузащитника Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед».

«Такой футболист, как ван де Бек, способен связывать действия команды. Качества Донни немного отличаются от тех, что уже у нас есть. Я рад, что ван де Бек и Алли перешли в «Эвертон», — сказал он.

25-летний Алли заключил контракт с «Эвертоном» до лета 2024 года. 24-летний ван де Бек перешел в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона.