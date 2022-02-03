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Сегодня, 19:27

Лэмпард о переходе Алли в «Эвертон»: «Для него это возможность начать все заново»

Лэмпард прокомментировал трансферы Алли и ван де Бека в «Эвертон»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал переход полузащитника Деле Алли из «Тоттенхэма».

«Для Алли это возможность начать все заново, но мы также должны подтолкнуть его к тому, чтобы он проявил свое мастерство, — приводит слова Лэмпарда Daily Mail. — Я просто должен создать для Деле подходящую обстановку. Он — разносторонний футболист, который может участвовать в комбинационной игре. Приятно работать с тем, кто играет на той же позиции, что и я когда-то«.

Также тренер прокомментировал переход полузащитника Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед».

«Такой футболист, как ван де Бек, способен связывать действия команды. Качества Донни немного отличаются от тех, что уже у нас есть. Я рад, что ван де Бек и Алли перешли в «Эвертон», — сказал он.

25-летний Алли заключил контракт с «Эвертоном» до лета 2024 года. 24-летний ван де Бек перешел в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10473045/Frank-Lampard-excited-Dele-Alli-Donny-van-Beek-Everton.html
Деле Алли
Донни ван де Бек
Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Эвертон
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1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
 - : -
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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