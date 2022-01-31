Лэмпард стал главным тренером «Эвертона»

Новым главным тренером «Эвертона» сталд Фрэнк Лэмпард, сообщает пресс-служба клуба.

C ним подписан контракт на 2,5 года, который будет действовать до лета 2024 года.

Welcome to Everton Football Club, Frank Lampard! ? pic.twitter.com/LuGqBCrrE7 — Everton (@Everton) January 31, 2022

Напомним, что после завершения карьеры игрока Лэмпард работал тренером в «Дерби Каунти». Позднее он возглавил лондонский «Челси», но в январе 2021 года специалиста уволили, а на замену ему пришел немецкий тренер Томас Тухель, который в данный момент возглавляет «синих».

После увольнения из «Челси» Фрэнк Лэмпард пребывал в статусе безработного.

Напомним, что недавно «Эвертон» попрощался с Рафаэлем Бенитесом по причине плохих результатов команды. На текущий момент мерсисайдцы занимают лишь 16-е место в турнирной таблице АПЛ.