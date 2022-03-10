Главный тренер «Астон Виллы» Джеррард высказался о возможном выкупе Коутинью у «Барселоны»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о возможном выкупе арендованного у «Барселоны» полузащитника Филиппе Коутинью.

«У нас есть опция выкупа Филиппе, но мы примем решение в нужное время. Для меня главное — как чувствует себя футболист. Коутинью выглядит счастливым и адаптировавшимся. Мы очень старались, чтобы все прошло успешно и Филиппе чувствовал себя комфортно в нашей команде», — приводит Goal слова Джеррарда.

«Астон Вилла» арендовала Коутинью у «Барселоны» в январе. На счету 29-летнего бразильца 3 гола и 3 результативных передачи в 7 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.