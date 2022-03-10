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«Ошибки Магуайра вредят его способности руководить командой». Бербатов предложил сменить капитана в «Манчестер Юнайтед»

Димитар Бербатов предложил сменить капитана в «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов ответил на вопрос о том, справляется ли защитник Харри Магуайр с обязанностями капитаны команды.

«В «Манчестер Юнайтед» я играл с настоящими лидерами, такими как Видич и Руни, — приводит слова Бербатова Daily Mail. — Когда дела у команды идут плохо, все тыкают пальцем в капитана. Ошибки Магуайра вредят его способности руководить командой. Харри может играть лучше. Он знает это. Ему нужно поработать над выбором позиции и принятием решений«.

По словам экс-нападающего, игроки должны уметь быть под давлением, играя в топ-клубах.

«Это часть профессии, нужно справляться с этим. Рангник может вмешаться. Может быть, Ральфу нужно дать Магуайру отдохнуть и дать шанс кому-то другому», — сказал он.

В нынешнем сезоне 28-летний англичанин принял участие в 29 матчах за «Манчестер Юнайтед» и забил 2 мяча. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10595037/Man-Utd-Harry-Maguire-dropped-unacceptable-Man-City-defeat-says-Dimitar-Berbatov.html
Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Димитар Бербатов
Ральф Рангник
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2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
20
 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
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10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
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Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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Садио Мане

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Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

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 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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Рис Джеймс

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Челси

 6
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Эзри Конса

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Гранит Джака

Гранит Джака

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Поль Погба

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