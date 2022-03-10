«Ошибки Магуайра вредят его способности руководить командой». Бербатов предложил сменить капитана в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов ответил на вопрос о том, справляется ли защитник Харри Магуайр с обязанностями капитаны команды.

«В «Манчестер Юнайтед» я играл с настоящими лидерами, такими как Видич и Руни, — приводит слова Бербатова Daily Mail. — Когда дела у команды идут плохо, все тыкают пальцем в капитана. Ошибки Магуайра вредят его способности руководить командой. Харри может играть лучше. Он знает это. Ему нужно поработать над выбором позиции и принятием решений«.

По словам экс-нападающего, игроки должны уметь быть под давлением, играя в топ-клубах.

«Это часть профессии, нужно справляться с этим. Рангник может вмешаться. Может быть, Ральфу нужно дать Магуайру отдохнуть и дать шанс кому-то другому», — сказал он.

В нынешнем сезоне 28-летний англичанин принял участие в 29 матчах за «Манчестер Юнайтед» и забил 2 мяча. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.