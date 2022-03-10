Роналду тренировался индивидуально перед матчем с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду тренировался индивидуально перед матчем 29-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом», сообщает официальный сайт манкунианцев.

37-летний португалец, который пропустил встречу 28-го тура с «Манчестер Сити» (1:4) из-за травмы, работал над восстановлением кондиций.

Защитник Рафаэль Варан, пропустивший игру против «Манчестер Сити» (1:4) из-за коронавируса, приступил к тренировкам в общей группе. Нападающий Эдинсон Кавани, не игравший с 8 февраля из-за травмы, также тренировался в общей группе. Оба игрока смогут принять участие в матче со шпорами.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» состоится в субботу, 12 марта. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

После 28 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 45 баллами располагается на седьмой позиции, имея два матча в запасе.