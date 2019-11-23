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Фрэйзер может продлить контракт с «Борнмутом». На игрока претендует «Ливерпуль»

09:41
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Полузащитник Райан Фрэйзер может продлить контракт с «Борнмутом» на улучшенных условиях. Клуб намерен заключить с 25-летним шотландцем соглашение до 2023 года, сообщает Sky Sports.

Тем временем, «Ливерпуль» готов подписать зимой с хавбеком предварительный контракт, чтобы игрок летом пришел в клуб в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на счету Фрэйзера 1 гол и 2 результативные передачи в 12 матчах АПЛ.

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