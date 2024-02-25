Форвард «Челси» Стерлинг построит укрепленное убежище

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг построит убежище, чтобы избежать возможного ограбления, пишет The Sun.

По информации источника, у игрока в планах укрепленные особняк с шестью спальнями, охраняемыми воротами и защищенными телефонными линиями.

Ранее футболист подвергся ограблению во время своих выступлений на чемпионате мира в Катаре в 2022 году.

В этом сезоне 29-летний форвард провел за «Челси» 31 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.