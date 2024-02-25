Сака доволен игрой «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака доволен игрой в матче 26-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1). В этой встрече футболист отметился голом.

«Каждый день я работаю, работаю напряженно, для того, чтобы испытывать именно это чувство. У нас отличная команда, — цитирует слова Сака BBC.

Команда Микеля Артеты одержала шестую победу в АПЛ подряд. «Арсенал» с 58 очками занимает третье место в таблице чемпионата Англии, отставая от «Манчестер Сити» (59) и «Ливерпуля» (60).

«Ньюкасл» с 37 очками — на 8-й строчке. Команда Эдди Хау проиграла впервые за пять матчей АПЛ (две победы и две ничьих).